В больницах города находится 19 раненых, среди них есть 2 детей.

Число пострадавших от ракетной атаки россиян на Кривой Рог возросло до 81.

Об этом во вторник, 1 августа, в Telegram сообщил мэр города Александр Вилкул, информируя о последствиях атаки оккупантов. "Сегодня - день траура по жертвам вчерашнего ракетного удара оккупантов, который унес жизни 6 человек... В больницах города находится 19 раненых, из них 2 детей - им оказывается вся необходимая помощь. Общее количество пострадавших возросло до 81", - написал он.

Вилкул также сообщил, что сегодня в городе будут работать штабы по оказанию помощи жителям пострадавших квартир и домов (в Криворожской гимназии №60 на ул. Украинская и возле здания КТРА на проспекте Почтовый).

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По информации мэра города, коммунальные службы продолжают устранение последствий ударов, привлечена вся необходимая техника и 15 оперативных бригад. Уже вчера вечером подано воду и электроэнергию на пострадавшую девятиэтажку.

Кривой Рог - взрывы и попадания: что известно о трагедии

Как известно, россияне 31 июля попали по Кривому Рогу двумя ракетами. Одна ракета попала в здание учебного заведения. Другая ракета разрушила секцию жилого дома с 4 по 9 этажи.

Спасательно-поисковые работы продолжались до вчерашнего вечера. По их завершению сообщалось о 75 пострадавших от ракетного удара по городу: 6 погибли и 69 ранены. Спасены три человека, среди которых 10-летний ребенок. Александр Вилкул заявил, что 1 августа в городе будет днем траура.

Вокруг эпицентров попаданий также зафиксировано разрушения, в частности, изуродовано админздание, пять жилых высоток и 12 автомобилей.

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