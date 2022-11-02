В публикации "The New York Times" говорилось, что российские генералы всерьез обсуждали вариант применения по Украине тактического ядерного оружия в свете неудач на поле боя.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал "целенаправленной накачкой" статью The New York Times, в которой говорилось об обсуждениях в Кремле варианта применения тактического ядерного оружия по Украине.

Песков, которого цитирует пропагандистский "РБК", весьма уклончиво ответил, рассматривает ли Россия такой вариант, заявив, что принимать участия в подобных дискуссиях они не собираются.

"Мы констатируем, что как на официальном уровне, так и на уровне СМИ происходит целенаправленная накачка вот этой темы ядерного оружия. Не имеем ни малейшего намерения принимать участие в этой накачке. И считаем ее весьма и весьма безответственной", - сказал Песков.

В публикации "The New York Times" говорилось, что российские генералы всерьез обсуждали вариант применения по Украине тактического ядерного оружия в свете неудач на поле боя.

Журналисты писали, что сам факт начала таких дискуссий встревожил администрацию Байдена.

Отмечалось, что применение ТЯО военные обсуждали без Путина.

Угроза ядерного удара России - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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