Российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области. Об этом городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил в Facebook.
"Враг ночью ударил ракетой по центру Краматорска - повреждены 9 многоэтажек", - сообщил Гончаренко.
В то же время, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. "Занимаемся ликвидацией последствий", - добавил мэр.
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Обстрел Краматорска 18 марта - что известно
18 марта россияне обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами. Оккупанты попали в парк и ритуальную службу.
В результате атаки два человека погибли и 10 получили ранения. Обстрелом повреждены около 10 жилых домов и несколько автомобилей.