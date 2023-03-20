В результате удара повреждены девять многоэтажек.

Российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области. Об этом городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил в Facebook.

"Враг ночью ударил ракетой по центру Краматорска - повреждены 9 многоэтажек", - сообщил Гончаренко.

В то же время, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. "Занимаемся ликвидацией последствий", - добавил мэр.

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Обстрел Краматорска 18 марта - что известно

18 марта россияне обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами. Оккупанты попали в парк и ритуальную службу.

В результате атаки два человека погибли и 10 получили ранения. Обстрелом повреждены около 10 жилых домов и несколько автомобилей.

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