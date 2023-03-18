Российские оккупанты обстреляли город кассетными боеприпасами.

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Краматорск, в результате чего два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram. "По меньшей мере два человека погибли и 5 ранены - следствие обстрела Краматорска. Это - оперативные данные на 17:15", - сообщил глава ОВА.

Кириленко отметил, что россияне обстреляли город кассетными боеприпасами, попали в парк Бернацкого и ритуальную службу.

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По предварительной информации, повреждено около 10 жилых домов и несколько автомобилей.

Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что количество раненых возросло до 8 человек.

Обстрелы Краматорска

Российские оккупанты систематически обстреливают Краматорск. Крайний обстрел произошел 14 марта, когда россияне ударили ракетой по центру Краматорска. Тогда было повреждено шесть многоэтажек. Погиб один человек, семеро получили ранения.

Но один из самых ужасных обстрелов Краматорска был 8 апреля 2022 года. Тогда оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу города, где находились около 4 тыс. человек, которые ждали эвакуационные поезда. В результате удара погиб 61 человек и 121 получил ранения.

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