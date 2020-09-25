Сейчас там ремонтируют дорогу и мост.

На Донбассе вскоре откроется новый контрольный пункт пропуска на линии разграничения.

Как сообщил пресс-центр штаба ООС, речь идет о КПВВ "Счастье". Сейчас продолжается его строительство, а решение об открытии было принято во время встречи минской ТКГ 22 июля.

"Сооружение дополнительного пункта пропуска осуществляется в два этапа. Сперва обустраивается пешеходное сообщение, затем - автомобильное. К строительству КПВВ привлечены личный состав Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, а также представителей военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, рабочих Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог", - рассказали в штабе.

Что будет на новом КПВВ

Сейчас строят дорогу и ремонтируют мост через Северский Донец. Уже расчищена площадка для разворачивания сервисной зоны. Туда также доставили три мобильных жилых модуля.

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На новом КПВВ обустроят санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления админуслуг и обогрева, палатки для отдыха и тому подобное.

Дата открытия КПВВ "Счастье"

Открытие нового пункта пропуска запланировано на 10 ноября 2020 года. Ожидаемая пропускная способность нового пункта въезда - выезда составит 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.

Что происходит на других пунктах пропуска в районе ООС

По состоянию на сегодня в районе проведения операции Объединенных сил ежедневно функционирует КПВВ "Станица Луганская", дважды в неделю – КПВВ "Новотроицкое". Остальные пункты пропуска ("Золотое", "Марьинка", "Гнутово" и "Майорское") не функционируют по вине российско-оккупационных войск.

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Автор: Юрий Годован