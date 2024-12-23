'Даже не успели сесть в лодки': военный рассказал детали российского штурма Херсона

Сейчас россиян пытается информационно масштабировать свои атаки на юге.

Российские оккупанты ежедневно пытаются захватить острова на реке Днепр в Херсонской области.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии. "Я имею в виду штурмовые действия наших островных участков на Днепре - в среднем от 3 до 5 таких штурмов бывает за день. Врагу не удается, как правило, закрепиться на наших островах. Если кто-то случайно остается на островах - потом ведется работа с FPV-дронами и эти бойцы уничтожаются", - сказал Братчук.

Он также прокомментировал недавнюю попытку россиян завести диверсионно-разведывательные группы в город Херсон.

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"Действительно враг сегодня в информационном пространстве прежде всего пытается масштабировать эти события. То, что было несколько дней назад - Антоновский мост, враг двумя ДРГ попытался пройти под мостом. Был обнаружен и уничтожен, даже не доплыл до середины Днепра. Что касается еще нескольких штурмовых групп - они на берегу находились, но даже не успели сесть в лодки", - добавил Братчук.

По словам бойца, сейчас у россиян нет ресурса для того, чтобы проводить полноценную наступательную операцию на Херсон.

"Мы прекрасно понимаем, что масштабирование информационное таких мероприятий врага связано с тем, что бункерному фюреру надо показать США, что россияне способны проводить какие-то масштабные операции. Может интенсивность боевых действий расти - мы это понимаем, в перспективе. Но командованию известно о ресурсности врага, какие есть планы на сегодня. То понимаем, что адекватные меры с нашей стороны применяются", - отметил Братчук.

Штурм Херсона - что известно

20 декабря российские оккупанты провели масштабный артиллерийский обстрел города Херсон. В то же время захватчики пытались завести свои ДРГ, однако были уничтожены.

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, россияне действительно планируют создать плацдарм на левом берегу Херсонщины. Впрочем, Нарожный считает, что шансов на успех у врага нет.

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