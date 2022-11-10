Известно, что предатели ищут неблагонадежных уже даже среди предателей.

Российские оккупанты усилили фильтрационные меры в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации.

"В некоторых громадах области фильтрационные меры только усиливаются. Предатели ищут неблагонадежных уже даже среди предателей. Небольшой Новопсков оказался под оккупацией практически сразу. Впрочем, недавно в местной больнице установили видеокамеры с возможностью записи аудио, а сотрудникам приказали вести непринужденные беседы с посетителями, чтобы выявить неблагонадежных", - говорится в сообщении.

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Между тем, как отмечается, в роддом завезли большое количество раненых оккупантов со Сватовского направления, где подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются почти ежедневно.

Кроме этого отмечается, что оккупанты вывозят награбленное имущество и угнанные автомобили из Северодонецка – забирают то, что осталось.

"Мародерство происходит под прикрытием представителей так называемых органов государственной безопасности. В городе десятки тысяч квартир без хозяев, которые эвакуировались, чем и пользуются оккупанты", - отмечается в сообщении.

Ситуация на Луганщине

5 ноября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что украинские военные каждый день продвигаются на 500 м вперед. Впоследствии стало известно, что в Макеевке на Луганщине россияне потеряли 500 своих солдат.

6 ноября Гайдай рассказал, что контрнаступление украинских военных в Луганской области замедлилось. Сейчас активные бои между ВСУ и российскими оккупантами идут вокруг Сватово.

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