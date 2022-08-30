Украина не может себе позволить освобождение территорий быстрым темпом.

Украинские военные пытаются "прощупать" слабые места противника, с чем связана активизация боевых действий на юге и других участках.

Об этом в своих соцсетях сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Он пояснил, что само контрнаступление продолжается уже давно и началось с уничтожения тылов, логистики и систем ПВО врага.

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"Мы пытаемся нащупать слабые места у противника. Это грамотно. Мы видим вторичные, изнурительные, отвлекающие удары, среди которых скрыт главный удар. О главном направлении знает только Генштаб. Ни от одного командира взвода, роты или батальона вы не услышите об этих планах, потому что даже и они не должны о них знать", - заявил эксперт.

Вместе с тем Жданов пояснил, что Украина не может себе позволить освобождения территорий быстрым темпом, чтобы сохранить как можно больше жизней защитников и целесообразно использовать имеющиеся ресурсы, иметь место для маневра и оперативной гибкости.

Война в Украине: актуальные данные

29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

Украина держит в тишине успехи по деоккупации районов, а Россия заявляет, что контрнаступление ВСУ было подавлено в тот же день вечером.

По состоянию на 30 августа ВСУ отбили атаки врага на пяти направлениях – на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском. На некоторых участках под Авдеевкой продолжаются артиллерийские обстрелы.

Вместе с началом контрнаступления ВСУ Россия снова ударила по гражданским в Николаеве. Утром, 30 августа, противник ударил по Запорожью.

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