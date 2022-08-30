ВСУ весьма успешно продолжают бить по путям снабжения группировки российской армии.

Кремль делает пренебрежительные заявления о продвижении ВСУ в Херсонской области, пытаясь сохранить видимость обширных военных успехов России в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что Киев сохраняет молчание о действиях военных и их направлении. Тогда как западные СМИ уже заявили о ряде деоккупированных населенных пунктов.

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Не скрывают контрнаступления и рашистские блогеры, заявившие, что ВСУ якобы продвинулись вглубь области на 6 км.

На этом фоне Кремль пытается делать пренебрежительные заявления, перекрывая их своими якобы военными завоеваниями.

В это время ВСУ весьма успешно продолжают бить по путям снабжения группировки российской армии. По мнению аналитиков, оценивших состояние мостов под Херсоном по спутниковым снимкам, в настоящее время основные пути переброски боеприпасов и техники не эксплуатируются.

В настоящее время враг пытается перебрасывать снабжение для отражения контрнаступления ВСУ через понтонную переправу на север в сторону Херсона. Но такой способ восполнения потерь Россией неэффективен и уязвим для украинских ударов.

Цитируя советника мэра Мариуполя Андрющенко, аналитики пишут, что в ближайшие дни усилия РФ по логистике, зависящие от мариупольского железнодорожного транзита, скорее всего, ослабнут из-за отсутствия электричества, повреждения станционных кранов и наводнения, препятствующего работе железной дороги в Мариуполе.

Война в Украине: актуальные данные

29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

Украина держит в тишине успехи по деоккупации районов, а Россия заявляет, что контрнаступление ВСУ было подавлено в тот же день вечером.

По состоянию на 30 августа ВСУ отбили атаки врага на пяти направлениях – на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском. На некоторых участках под Авдеевкой продолжаются артиллерийские обстрелы.

Вместе с началом контрнаступления ВСУ Россия снова ударила по гражданским в Николаеве. Утром, 30 августа, противник ударил по Запорожью.

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