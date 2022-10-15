С 7 по 14 октября специалисты компании восстановили возможность транспортировки газа через 8 газораспределительных станций в Харьковской и Донецкой областях.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на востоке страны дало возможность провести ремонты на украинской газотранспортной системе в освобожденных пунктах.

Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины" в Facebook.

"Оператор ГТС Украины возобновил работу 6 газораспределительных станций (ГРС) на освобожденных территориях востока Украины. Контрнаступление Вооруженных сил Украины предоставило специалистам ОГТСУ доступ к поврежденным участкам газотранспортной системы. Ремонтные работы на инфраструктуре ГТС продолжаются круглосуточно", - говорится в сообщении.

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В частности, с 7 по 14 октября специалисты компании восстановили возможность транспортировки газа через 8 газораспределительных станций (ГРС) в Харьковской и Донецкой областях. Из них — 6 ГРС включили в работу, остальные - находятся в резерве.

Несмотря на военные действия, компания продолжает обеспечивать надежную транспортировку газа украинским потребителям.

Контрнаступление ВСУ

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более 5 месяцев жили около 150 тыс. украинцев.

Кроме того, 2 октября Лиман в Донецкой области полностью был зачищен от русских войск.

Также 9 октября стало известно о освобождение 7 населенных пунктов Луганской области.

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