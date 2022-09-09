Противник оставил после себя разбитую инфраструктуру, отметил глава Харьковской областной военной администрации.

Власти пока не рекомендуют местным жителям возвращаться в освобожденные населенные пункты Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов после визита в только что освобожденные громады.

"Люди, без преувеличения, встречали наших военных со слезами на глазах. Полгода в оккупации. Россияне оставили разбитую инфраструктуру и дома, много трофеев и кучи мусора. Жители, конечно, нуждаются в помощи. В большинстве сел нет электричества и газа. В ближайшее время будем их восстанавливать и завозить гуманитарную помощь", - отметил он.

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При этом Синегубов подчеркнул, что в первую очередь будут проводиться зачистка и разминирование - на местах уже работает полиция и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Тем, кто уехал, пока возвращаться не рекомендуем до соответствующих распоряжений военных", - подчеркнул председатель ОВА.

По его словам, местное население много рассказывает о преступлениях оккупантов и активно сотрудничает с правоохранителями.

"Ни один предатель не избежит ответственности. Сегодня задержали главу одного из сел деоккупированной громады, который сотрудничал с врагом", - добавил Синегубов.

Напомним, ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении, продвинулись почти на 50 км.

В Харьковской области украинскими защитниками освобождены более 20 населенных пунктов, которые временно были оккупированы российскими захватчиками.

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