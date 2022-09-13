Координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям назвал последние продвижения ВСУ впечатляющими.

В Белом доме не могут с уверенностью сказать, что последние продвижения Вооруженных сил Украины представляют собой важный переломный момент в войне, но называют последние сообщения о достижениях украинских военных "впечатляющими".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на координатора Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

В частности, Кирби сказал, что не знает, "можем ли мы сегодня точно говорить" о быстром наступлении украинских сил как о важном переломном моменте.

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"Но очевидно, что это конечно впечатляющие военные сводки" - сказал Криби.

При этом, он отметил, что Соединенные Штаты продолжат обеспечивать Украину инструментами и возможностями, которые необходимы для продолжения успеха.

Кирби заявил, что операции ВСУ имели влияние на россиян и заставили их отступить и отказаться от захваченных территорий.

Также, когда у Кирби спросили о том, насколько значительным может быть обратный эффект на президента РФ Владимира Путина, представитель Белого дома ответил, что российский лидер "имеет все больше и больше трудностей в том, чтобы скрывать от русского народа величину, масштаб и объем его провалов в Украине".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября украинские военнослужащие освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины.

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