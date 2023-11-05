На левом берегу много разведгрупп, поделился военный эксперт.

ВСУ (Вооруженные сили Украины) имеют такую задачу на левобережье Херсонской области - отодвинуть от мирных городов артиллерию российских оккупантов.

На левом берегу есть большое количество разведгрупп, рассказал в эфире УНИАН военный эксперт Роман Свитан. "Какая задача на левом берегу у наших войск - отодвинуть артиллерию противника от гражданских городов. Дело в том, что правый берег густо населен, по крайней мере по некоторым локациям,… и так как российская артиллерия находится, ну, буквально, в нескольких километрах может находиться от густо населенных городов, то у нас задача обеспечить безопасность мирного населения либо его вывозить…", - отметил аналитик.

Эксперт добавил, что наши бойцы работают над тем, чтобы мирные люди были в безопасности. "Выходим на левый берег в основном в режиме групп корректировки, а это войсковая разведка так называемая, которая выполняет задачу разведки, доразведки, корректировки артиллерийского огня, уничтожения российских сначала батарей, дальше - частей, ну а потом на освободившейся территории - либо создание плацдарма, допустим, либо каких-то других оборонительных действий в режиме активной обороны - то что сейчас и происходит на левом берегу…", - поделился Свитан.

Война в Украине против РФ продолжается - что сегодня стоит знать

Аналитики американском Института изучения войны (ISW) в конце октября утверждали, что на части левого берега Днепра в Херсонской области защитники украинского государства продвинулись вперед. Позже в Силах обороны Украины сообщили, что наши воины имеют некоторые успехи на левобережье, но не раскрыли, какие именно.

По сведениям агентов военного движения украинцев и крымских татар под названием "Атеш", на левобережье враги боятся мирных жителей и поэтому пошли на хитрость - начали переодеваться в гражданскую одежду.

Вас также могут заинтересовать новости: