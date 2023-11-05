Россияне думали, что нас победят, но этого не произошло, подчеркнул президент Украины.

Президент Владимир Зеленский не считает, что война Украины против РФ зашла в тупик.

Украинский лидер в интервью NBC News рассказал, что наши защитники делают для того, чтобы было продвижение. "Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по РФ", - сказал он.

По словам президента, враги думали, что над нами одержат победу, но этого не случилось. "Я не думаю, что это тупик", - подчеркнул лидер украинцев.

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Во влиятельном издании The Economist недавно вышла статья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Залужный предупреждал, что война в Украине против РФ превращается в позиционную, а это противостояние на истощение, которое выгодно противнику.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что для выхода из позиционной войны украинскому государству, в том числе необходима авиация, поскольку для проведения наземных операций надо контролировать воздушное пространство.

По словам военного эксперта Михаила Самуся, Залужный четко говорит в своей статье, что защитники нашего государства будут стараться не попасть во вражескую ловушку.

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