Президент Украины призвал Конгресс "не терять волю, сильную позицию и свою демократию".

Президент Владимир Зеленский призвал Конгресс США сохранить военную помощь Украине, заявив законодателям, которые блокируют принятие соответствующего решения, что альтернативой является риск нападения России на ту или иную страну НАТО, которая привлечет американских солдат, передает Bloomberg.

"Если Россия убьет всех нас, она нападет на страны НАТО, и вы отправите на войну своих сыновей и дочерей, - сказал Зеленский в интервью программе NBC Meet the Press. - Извините, но цена будет выше".

Зеленский призвал Конгресс "не терять волю, сильную позицию и свою демократию".

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Президент Украины отверг предположения о том, что усилия ВСУ по освобождению оккупированных Россией территории зашли в тупик. Он подтвердил свою позицию, согласно которой любые мирные переговоры потребуют вывода российских войск.

"Да, люди устали. Но в целом наши люди готовы защищаться, как и в первые дни", - заявил он.

Отмечается, что военная помощь Украине сталкивается с волной скептицизма в Вашингтоне и вызывает разногласия среди законодателей-республиканцев.

Помощь Украине от США - что сообщалось

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Пентагон вынужден уменьшать размеры пакетов военной помощи Украине, поскольку ранее выделенные деньги исчерпываются, а Конгресс до сих пор не смог принять новую многомиллиардную программу.

Она отметила, что США начали присылать меньшие пакеты военной помощи Украине именно из-за тупика в Конгрессе относительно дальнейшего финансирования оборонных нужд Киева.

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