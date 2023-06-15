Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным и дорогостоящим неудачам.

И союзники Украины, и украинское общество жаждят быстрых успехов при контрнаступлении и хороших новостей с фронта. Но войны не идут по политическим графикам. И в преддверии контрнаступления ВСУ президент Владимир Зеленский и его окружение пытались объяснить это.

Как пишет издание Politico, в преддверии долгожданного контрнаступления, которое начало разворачиваться на прошлой неделе — позже, чем предполагалось, — министр обороны Украины Алексей Резников был обеспокоен тем, что ожидания от него "определенно завышены". "Все хотят очередной победы", — сказал он, предупредив союзников умерить свои надежды, чтобы избежать последующего разочарования.

"Беспокойство здесь заключается в том, что несоответствие ожиданиям может привести к сокращению международной военной помощи и возобновлению, в основном косвенному, давления с целью начать переговоры с Москвой", - говорится в материале издание.

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Но нетерпение нанести решающий удар по России связано не только с эмоциями, но и с политическим расчетом.

Журналисты отмечают, что затяжная война чревата усталостью Запада, истощением арсеналов и разрушением единства — особенно с Китаем, Бразилией и Южной Африкой, продвигающим сомнительные "мирные планы".

"И, несмотря на публичные обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", ранее в этом году официальные лица Вашингтона предупредили своих коллег в Киеве, что им необходимо в ближайшее время добиться крупных успехов на поле боя, в то время как оружие и помощь со стороны США и европейских союзников продолжат поступать", - отмечается в материале.

По словам украинских законодателей, в недавних переговорах с представителями Госдепартамента США и Совета национальной безопасности на вопросы относительно будущих обязательств и просьб они слышали ответ: "Посмотрим, как пойдет контрнаступление".

Также в Европе есть признаки усталости от войны - как среди политиков, так и среди общественности, о чем писал на этой неделе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк: "Я понимаю, что, сидя за тысячи километров от Украины, можно говорить о "геополитике", "урегулировании" и нежелательности эскалации на месяцы".

В последние недели Зеленскому пришлось сохранять баланс, говоря о перспективе нанесения решительного удара по России, чтобы укрепить уверенность и оптимизм Запада и сохранить поставки оборудования и оружия, а также заявляя, что контрнаступление, скорее всего, не покажет ошеломляющего быстрого успеха, как было прошлой осенью на Харьковской направлении.

Украина также не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным и дорогостоящим неудачам, которые затем могут подорвать боевой дух военных или разрушить надежды Запада и иметь серьезные геополитические последствия, заявил Politico высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности. "Это не похоже на Харьковское направление. Мы должны быть осторожны... Прогресс должен быть постепенным", - говорит он.

В своем ночном обращении Зеленский в понедельник отметил, что "идут ожесточенные бои, но мы идем вперед, и это очень важно. Потери противника — это как раз то, что нам нужно".

Точно так же, по словам Бена Ходжеса, бывшего командующего армией США в Европе, это "наступление невероятно важно для будущего Украины". "До сегодня высшее военное руководство Киева придерживалось консервативной стратегии постепенного размывания российских формирований, постепенного продвижения вперед, избегания серьезных рисков и максимального ограничения украинских потерь", — написал он для Центра анализа европейской политики.

"Наступление явно началось, но я не думаю, что это основная атака. Когда мы увидим, что к наступлению присоединятся большие бронетанковые формирования, я думаю, мы поймем, что главная атака действительно началась", — добавил он.

Хотя основные действия еще впереди, однако, как подчеркнул Зеленский, дела идут явно тяжело.

А заместитель министра обороны Анна Маляр сделала это еще яснее, заявив в Telegram: "Противник делает все, чтобы удержать захваченные им позиции. Активно использует штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь. В ходе наступления наши войска сталкиваются со сплошными минными заграждениями с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками подразделений противника на бронетехнике и массированным применением противотанковых управляемых ракет и дронов-камикадзе".

"До сих пор боевые действия были тяжелыми", — соглашается Джек Уотлинг, аналитик Королевского института объединенных служб. Он отметил, что Украина осознает, что не может придерживаться "каких-то фиксированных сроков", и пытается действовать методично и побудить "россиян вводить свои резервы, перебрасывая резервы с третьей линии обороны".

После того, как появятся слабые места в обороне противника, если они появятся, по словам Уотлинга, скорость будет иметь решающее значение. Когда Украина максимизирует "вероятность прорыва", тогда может начаться главный удар, и "в ходе наступления ВСУ либо добьются прорыва, либо потерпят неудачу". То есть вопрос будет заключаться в том, сможет ли Украина быстро направить свои силы на бреши в обороне армии РФ по мере их появления.

"Украинцы верят, что могут и нанесут мощный удар с помощью бригад, обученных вооруженными силами НАТО и снабженных западными союзниками. И официальные лица в Киеве считают, что они могут добиться большего, чем говорилось в прогнозах Пентагона об "умеренных территориальных успехах" в просочившихся в сеть документах разведки США", - подытожили в материале.

Контрнаступление ВСУ - что известно об успехах Украины

Украина недавно пошла в контрнаступление. Ранее представители украинских властей анонсировали его старт весной, но это произошло в начале лета. Как сообщает Генштаб, ВСУ сейчас контратакуют по двум направлениям - Бердянском и Бахмутском.

14 июня заявлялось, что за последние три дня Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км.

15 июня издание Reuters сообщило, что сейчас лишь 3 из 12 бригад участвуют в контрнаступлении на юго-востоке Украины.

Ранее западные СМИ сообщали, что Украина в первые дни контрнаступления потеряла танк Leopard 2 и несколько БМП Bradley.

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