Противник вел безуспешные наступательные действия Бахмутском, Авдеевском направлениях

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток там произошло более 28 боевых столкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

В частности, на Бахмутском направлении захватчики безуспешно пытались наступать в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

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"На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Северска Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении, как отмечается, противник совершил безуспешные наступательные действия в районе города Авдеевка, нанес авиационный удар и совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Также в Генштабе проинформировали, что на Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, противник нанес авиационные удары в районах Котляровки, Марьинки и Курахово и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов.

"На шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Богоявленки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов", - заявили в Генштабе.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, за эту неделю украинские защитники ликвидировали около 5 тыс. 30 российских оккупантов и 476 единиц вооружения и военной техники врага. В частности, за минувшие сутки были ликвидированы почти 800 российских оккупантов.

Также за неделю российские захватчики потеряли 22 танка, 82 боевых бронированных машины, 154 артиллерийские системы, 13 РСЗО, 5 установок ПВО, 81 единицу автотехники, 31 единицу спецтехники. Кроме этого нашими защитниками сбит один самолет, две вражеских ракеты и 85 БпЛА.

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