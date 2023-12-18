Генерал не стал раскрывать планы военных.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не стал отвечать на вопросы журналистов относительно дальнейшего контрнаступления.

В частности, на вопрос о продолжении наступления ВСУ, он сказал, что не собирается делиться планами военных. По его словам, об этом нельзя говорить ни в коем случае.

"Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы будем делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой - человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Контрнаступление ВСУ - прогнозы

Недавно авторитетное американское издание The Wall Street Journal писало, что на фоне неудачного летнего контрнаступления и проблем с новыми поставками западного оружия Украина сможет снова наступать только весной 2025 года. Да и то лишь в случае, если относительно хорошо пройдет 2024 год.

Телеканал CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников приводит еще более мрачную картину. Там говорят, что без возобновления масштабных поставок оружия из США Украина может потерпеть военное поражение уже к лету 2024 года.

Военный эксперт Михаил Притула заявил, что в следующем году Украина может осуществить новую попытку крупного контрнаступления, если начнет готовиться к нему сейчас.

"Вероятно, нам удастся лучше подготовить контрнаступление на 2024 год. Ведь мы сможем количественные показатели перевести в качественные. Украина к этому времени еще бы получила все то оружие и технику, которую нам обещали наши союзники. Также сейчас большое количество наших военнослужащих проходят подготовку и усиленно изучают иностранную технику", - сказал Притула.

Он отметил, что будущему успеху ВСУ должна поспособствовать нынешняя активность России на фронте.

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