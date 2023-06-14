Всего российскими захватчиками было выпущено 10 ударных дронов и 10 крылатых ракет, в том числе шесть ракет Х-22.

Украинские силы ночью сбили 3 российские крылатые ракеты и 9 ударных дронов иранского производства Shahed. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

"В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе", - говорится в сообщении.

В частности, из акватории Черного моря противник нанес удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" в направлении Одесской области. "Три ракеты удалось сбить, одна попала в гражданский объект", - сказано в сообщении.

Также, с восточного побережья Азовского моря российские захватчики атаковали 10-ю иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" на юго-восточном направлении. "Девять - сбито!" - отмечается в сообщении.

При этом, из Ростовской области оккупанты нанесли удар шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 из 4-х дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Удар нанесен по Донецкой области. Последствия уточняются.

"Поэтому в целом силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны Украины, во время этой ночной атаки уничтожено 12 воздушных целей: три крылатые ракеты "Калибр" и девять иранских ударных дронов Shahed-136/131", - подчеркивается в сообщении.

Удары РФ по Украине 14 июня - что известно

Этой ночью ракетному удару врага подверглась Одесса. В городе много разрушений, есть погибшие и раненые. Разрушен бизнес-центр, склады, жилые дома, продолжается разбор завалов.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар, задействовав 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БпЛА "Shahed" по объектам критической инфраструктуры на Харьковщине и жилых домах в Кривом Роге.

Кроме того, указывает Генштаб, враг нанес 39 авиационных ударов и совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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