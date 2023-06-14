Оккупанты продолжили наступать на участке Авдеевка - Донецк.

Украинские силы продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях и 13 июня осуществили дальнейшие ограниченные территориальные завоевания, говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики опираются на заявления официальных лиц Украины. Например, упоминается, что накануне замминистра обороны Анна Маляр сообщила о продвижении ВСУ на 250 м к северо-востоку от Бахмута и на 200 м к югу.

Также вчера, 13 июня, сообщалось о продвижении защитников на 500-1000 м у админграниц Запорожской и Донецкой областей, об освобождении в этом районе до 3 км территории.

Всего с начала контрнаступления освобождено более 100 кв. км территории, что, в свою очередь, подтвердил и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Также в отчете упоминается и гибель начальника штаба 35-й общевойсковой армии (Восточного военного округа) генерал-майора Сергея Горячева, что, считают эксперты, указывает в целом на уязвимость топ-военных РФ, которых отправляют непосредственно на линию фронта, к точным украинским ударам.

Оккупанты продолжили наступать на участке Авдеевка - Донецк и перебрасывают туда дополнительные силы, освобожденные после подрыва Каховской ГЭС, с левого берега Херсонской области.

Контрнаступление ВСУ - главное

Как минимум с первых дней июня ВСУ начали активное продвижение на фронте, что западные СМИ поняли как начало давно обещанного контрнаступления. В то же время эксперты и западные военные склоняются к варианту "прощупывания" ВСУ обороны у оккупантов. Например, по словам начальника разведцентра Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, основной удар в контрнаступлении пока не нанесен, скорее всего, речь идет о поиске возможных точек прорыва обороны. При этом ВСУ также необходимо укреплять свои крылья и фланги.

В настоящее время известно об освобождении ряда населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областей. В Минобороны комментируют новые успехи ВСУ сдержанно и без лишних подробностей.

По словам украинских военных, Россия несет очень большие потери. Хотя и у Украины есть потери - известно о поражении российской артиллерией первых Leopard и Bradley в бою под Запорожьем.

Чтобы хоть как-нибудь замедлить движение украинских сил оккупанты даже подорвали плотину Каховской ГЭС, но, как отмечают аналитики, это вряд ли повлияло в целом на контрнаступление, так как ВСУ в этом месте не форсировали реку.

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