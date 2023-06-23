Украинский источник отметил, что успешность контрнаступления стоит оценивать осенью.

Украинское контрнаступление "даже не началось всерьез". Слишком рано оценивать его успешность.

Об этом в комментарии для CNN рассказал высокопоставленный украинский чиновник. Тем самым собеседник издания опроверг информацию, что западные официальные лица разочарованы успехами украинской армии во время контрнаступления.

"Слишком рано оценивать общую траекторию контрнаступления. Основное направление контрнаступления всерьез еще даже не началось", - сказал чиновник.

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Он также отметил, что "формировочные операции" все еще продолжаются, и о контрнаступлении можно будет судить только осенью или зимой.

Украинское контрнаступление - что известно

Украина официально не подтверждает начало контрнаступления, но западные СМИ утверждают, что некоторые запланированные операции уже начаты.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, операция по освобождению украинской территории продолжается согласно плану. В то же время западные СМИ писали, что контрнаступление "не оправдало ожидания". CNN со ссылкой на западных чиновников писал, что новая операция ВСУ "не оправдывает ожиданий ни на одном фронте".

Между тем министр иностранных дел Кулеба подчеркнул, что Украина не получала ни от одной страны-партнера сигналы о том, что в случае, если контрнаступление не оправдает ожиданий, помощь будет прекращена.

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