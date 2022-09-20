Также в Новоайдаре выведено из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины уничтожили 70% личного состава российских оккупантов в Сватово Луганской области.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"В районе населенного пункта Сватово подразделения Сил обороны нанесли поражение по району сосредоточения живой силы врага. Известно, что 70% личного состава, находившегося на указанном объекте, погибло", - сказано в сводке.

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Также сообщается, что в районе Новоайдара украинские военные уничтожили около 50 единиц военной техники и боеприпасы.

"В районе населенного пункта Новоайдар Луганской области подтверждено успешное огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники противника 18 сентября текущего года. Тогда было ликвидировано и выведено из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы", - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, ночью 18 сентября в результате взрыва в помещении бывшего автовокзала в Сватово были ликвидированы и ранены российские военные, которые там проживали. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сперва не назвал количество потерь оккупантов, но показал фото, на котором можно увидеть полностью разрушенные здания.

Позже Гайдай сообщил, что в результате ночной "бавовны" во временно оккупированном Сватово было ликвидировано около 200 солдат российской армии.

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