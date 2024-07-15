По словам офицера бригады, сейчас направление, где находится бригада, является самым горячим на фронте.

После сообщения парамедика Екатерины Полищук с позывным "Пташка" 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка подтвердила, что начала проверку по ситуации с потерями личного состава. Однако там отметили, что защитница не служила в бригаде, а была волонтеркой. Об этом заявил офицер бригады Сергей Цехоцкий для LIGA.net.

"Она закрепилась как волонтер за одним из подразделений", - отметил он.

По его словам, для выдвижения таких публичных обвинений человек должен быть осведомлен в ситуации и иметь доступ к информации, в частности с оперативными данными и допуском к гостайне, чтобы давать оценку действиям.

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"Если к эффективности командования есть вопросы - есть много непубличных способов организовать проверку. Есть горячие линии, есть прямые кабинеты, куда можно зайти и написать письменное обращение. Но публичные сообщения - неуместны", - подчеркнул Цехоцкий.

Офицер отметил, что пока невозможно разглашать точное количество потерь подразделения, поскольку интенсивность боев у бригады в последние месяцы увеличилась более чем в три раза.

"Только за июнь месяц подразделения бригады ликвидировали 2969 оккупантов. У нас, к сожалению, также есть потери, но они несопоставимо меньше", - заверил Цехоцкий.

Военный добавил, что Покровское направление сейчас является самым горячим, поэтому штурмы там могут продолжаться круглосуточно, ведь российские оккупанты наступают группа за группой.

"При этом сейчас россияне наступают абсолютно по всей линии фронта одновременно. Раньше такого не было. Но ситуация остается контролируемой", - подытожил офицер.

Обращение "Пташки" о ситуации в 59 бригаде - что известно

Как писал УНИАН, защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка" публично обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой провести служебное расследование в отношении действий командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука.

"Поскольку тысячи военнослужащих до сих пор остаются выполнять боевые задачи в зоне ведения боевых действий под руководством Шевчука, прошу Вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действия, которые привели к гибели большого количества военнослужащих", - написала она.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на конфликт в 59 бригаде. Военный решил выехать в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины, чтобы лично выяснить, в чем проблема.

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