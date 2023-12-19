Как отмечает издание, одним из вариантов могло бы быть перемирие, когда стороны договорились бы лишь о прекращении боевых действий, без решения политических вопросов, по примеру завершения Корейской войны.

Западная поддержка Украина уменьшается, и наша страна вступает в новый год без амуниции и денег. Как пишет Financial Times, к этому добавляется еще один важный недостаток - то, что Ураина и ее союзники больше не имеют убедительной теории победы. И, если такой путь найден не будет, западная поддержка Украины будет продолжать колебаться,.

"Сейчас есть опасения, что хотя 2023 год был годом украинского контрнаступления, 2024 год станет годом, когда Россия вернется в атаку. Наихудший сценарий заключается в том, что в случае прекращения западной помощи Украина может иметь серьезные проблемы до лета. Согласование нового пакета западной помощи Украине все еще более вероятно. Этого должно быть достаточно, чтобы сдержать силы Путина, если они пойдут в наступление. Но даже если в 2024 году в этом году война останется в тупике, время может быть на стороне России", - пишет FT.

Издание анализирует возможные пути окончания войны и перспективы для Украины.

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Отмечается, что украинцы могли бы заключить мирное соглашение - даже если бы это предусматривало территориальные уступки - если бы были уверены, что Россия будет его придерживаться. Однако скорее всего любое прекращение боевых действий будет просто использовано как возможность для России перевооружиться.

"Альтернативой официальному соглашению между Россией и Украиной может стать фактическое замораживание конфликта. При этом сценарии Украина перейдет преимущественно к оборонительной позиции и сдержит дальнейшее продвижение России. Боевые действия никогда не прекратятся полностью - но они уменьшатся", - пишет FT.

Кроме того, промежуточной ситуацией между замороженным конфликтом и официальным мирным договором могло бы быть перемирие, когда стороны договорились бы лишь о прекращении боевых действий, не решая никаких глубинных политических вопросов. Как указывает FT, моделью здесь будет завершение Корейской войны и разделение полуострова на Северную и Южную Корею.

"Южнокорейская модель также указывает на возможную новую теорию победы Украины. После того, как боевые действия в Корее прекратились, южнокорейцы смогли сосредоточиться на восстановлении своей экономики — с огромным успехом", - отмечает издание.

Как пишет издание, даже некоторые из самых ярых западных сторонников Украины сейчас говорят о том, что Киеву необходимо принять замороженный конфликт и объявить о победе. "Мы должны перевернуть нарратив и сказать, что Путин потерпел поражение", - цитирует FT одного из экс-чиновников США.

Западная помощь Украине

Как известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение €50 млрд Украине от ЕС. Конгресс США также, вероятно, отложит вопрос о помощи Украине до следующего года, поскольку не успеет принять законопроект до Рождества (25 декабря).

В то же время советник президента Олег Устенко заявил, что если финансовая помощь Украине будет прекращена, Киев может прибегнуть к плану"Б", что предполагает, в частности, обращение к внутреннему рынку за заимствованием капиталов.

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