У россиян значительные проблемы с системой ПВО на оккупированном полуострове.

Последние удары по российским системам противовоздушной обороны, размещенным в оккупированном Крыму, свидетельствует о том, что войска страны-агрессора не готовы или не способны перехватывать ракеты над полуостровом. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), говорится в новом отчете.

"14 сентября украинские войска нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны вблизи оккупированной Евпатории в Крыму. ... Геолокационные кадры, опубликованные 14 сентября, показывают взрыв возле Евпатории и последующие столбы дыма в этом районе. Дополнительные кадры с геолокацией показывают, что российские силы недавно развернули батарею С-400 за пределами Евпатории, и что взрыв произошел в том же месте, где в августе 2022 года была развернута российская система С-400. Этот удар свидетельствует о том, что российские войска не были готовы перехватить ракеты с помощью системы или не смогли этого сделать", – говорится в отчете.

Аналитики также напоминают, что 23 августа украинские войска нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны С-400 возле Еленовки в Крыму.

Видео дня

"Второй украинский удар по значительной российской системе противовоздушной обороны за последние недели указывает на то, что такие тактические ошибки могут отражать более широкую системную проблема с российской ПВО в оккупированном Крыму", – констатируют в ISW.

Взрывы в Евпатории - это надо знать

Военная разведка Службы безопасности Украины провела уникальную спецоперацию в Евпатории, по результатам которой была уничтожена дорогая российская система ПВО "Триумф".

Уничтожение российской система ПВО "Триумф" подтвердили спутниковые снимки.

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