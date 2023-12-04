Врач предложил определиться, что для Украины важнее.

Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сделал резкое заявление, выступив за сохранение жизней украинцев ценой потери территорий.

"Что главное в Украине? Украинцы или "квадратные метры"? Давайте определимся. Для того, чтобы "план лечения" составить, надо понять, какая у нас цель: Сохранение жизни или сохранение "конечностей"?... Я не осуждаю никакого решения. Но люди, которые добровольно захотели стать во главе государства, туда же никого силой не загоняли, они возложили на себя вот этот крест - принимать страшные решения. Мы все их уполномочили. Но эти решения надо озвучить", - заявил он в интервью, которое опубликовано на его YouTube-канале.

Комаровский сказал, что лично для него важнее жизнь:

"Пусть ценой потери "конечностей". Или мы рискнем, сохраним "конечности", потом потеряем жизнь… Если для нас главное сохранение "конечностей" - вперед, давайте тогда мобилизовывать все, что шевелится. Но для меня лично первична человеческая жизнь".

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, общие потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют 332 тысячи 810 человек личного состава. За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 770 российских оккупантов. Также, ВСУ с начала войны уничтожили 5580 танков, 10401 боевую бронированную машину, 7961 артиллерийскую систему, 6017 БПЛА оперативно-тактического уровня, 10451 единицу автомобильной техники и автоцистерн.

За прошедшие сутки, 3 декабря, на фронте в Украине произошло 68 боевых столкновений. Российские оккупационные войска наступали сразу на семи направлениях фронта, однако их сдержали Вооруженные силы Украины.

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