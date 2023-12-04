За сутки произошло 68 боевых столкновений

Российские оккупационные войска наступали сразу на семи направлениях фронта, однако их сдержали Вооруженные Силы Украины.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, за прошедшие сутки, 3 декабря, произошло 68 боевых столкновений. В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отбили 3 атаки захватчиков в районе Серебрянского лесничества Луганской области. На Бахмутском направлении наши воины отбили 16 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Также украинские войска продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и закрепляют на достигнутых рубежах, тогда как интервенты несут потери в живой силе.

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На Авдеевском направлении силы обороны сдерживают подразделения РФ, которые пытаются окружить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося россиянам значительные потери. Они отбили 21 атаку врага в районах восточнее Новокалинового и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупантов сдерживают в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отбили 8 атак, а на Шахтерском - один штурм в районе Старомайорского. На Запорожском направлении ВСУ отбили по три атаки в районах южнее Работиного и возле Новопрокоповки.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают активные действия и истощают противника по всей линии фронта, враг несет потери в живой силе и технике.

На Херсонском направлении военные удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

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Спикер армии "Юг" Сергей Братчук сообщал, российские оккупанты идут в атаки по собственным минным полям.

За минувшие сутки силы обороны уничтожили еще 770 российских оккупантов, общие потери российской армии среди личного состава с начала полномасштабного вторжения РФ составили 332 тысячи 810 человек.

Россияне уничтожили Авдеевку Донецкой области практически полностью. Впрочем, украинские воины могут воспользоваться сконцентрированностью врага на этом направлении при планировании операций на юге.

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