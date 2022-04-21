Россия активно "ищет виновных" в потере ракетного крейсера. "Чистки" в командовании ЧФ РФ уже начались.

Командующего Черноморского флота России адмирала Игоря Осипова сняли с должности и арестовали после уничтожения крейсера "Москва". В него попали украинские крылатые ракеты "Нептун".

Об этом пишет военный портал Defense Express со ссылкой на источники.

В командовании ЧФ РФ начались "чистки" с целью поиска "виновного" в уничтожении крейсера. В отношении начальника штаба - первого заместителя командующего флота вице-адмирала Сергея Пинчука ведется расследование.

Временно Черноморским флотом будет руководить вице-премьер Аркадий Романов.

Издание отмечает, что в свое время адмирал Осипов отметился пророческим для себя заявлением: "Черноморский флот без флагмана (ракетного крейсера "Москва" - УНИАН) не может существовать. Не был бы я командующим флота, если бы у меня не было флагмана".

"Нет флагмана, не будет и командующего", - иронично отмечает Defense Express.

Кроме того, издание напомнило, что перед вторжением России в Украину российские пропагандисты заявляли, что Осипов лично проверил способность крейсера отражать удары с воздуха.

Уничтожение крейсера "Москва" - детали

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Вскоре начали появляться заявления родителей "пропавших без вести" солдат-срочников, служивших на крейсере "Москва". Мать одного из таких моряков утверждала, что говорила со своим сыном, и он рассказал ей о множестве раненых с оторванными конечностями. Другая мать "пропавшего без вести" моряка из "Москвы" рассказала, что в госпитале около 200 раненых.

"Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построенный в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получившем название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

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