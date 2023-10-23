Офицер заявил, что мобилизация в Украине не набрала достаточного темпа.

Командир роты 80-й ОДШБр Владислав Шевчук заявил, что солдаты на фронте заканчиваются каждый день, поэтому никому не получится "отсидеться в тылу".

Об этом военный заявил в интервью "Бигус.Инфо". По его словам, личного состава не хватает.

"Не хватает людей. Говорю прямо и не боюсь этого - не хватает. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, пересидеть окончание войны, а потом выйти и рассказывать, что он помогал экономическому фронту, покупая кофе и сигареты, так уже не получится", - сказал военный.

Шевчук отметил, что в Украине продолжается полномасштабная война, но "мобилизация почему-то не полномасштабная". Военный надеется, что новый министр обороны Рустам Умеров сможет запустить более жесткий подход к мобилизации.

"Я не вижу ничего плохого в том, когда представители ТЦК и СП ходят по улицам и фактически за ноги ловят тех, кто должен выполнять свой конституционный долг. Меня это не смущает. Когда я теряю своих людей, выполняя боевую задачу, меня это не смущает. Они выполняют боевую задачу, следовательно другие тоже ее должны выполнять. Мы не хотим защищать уклонистов", - сказал Шевчук.

Мобилизация студентов

Как сообщал УНИАН, Министерство образования будет решать, целесообразно ли мужчинам, годным к военной службе, получать второе высшее образование, что дает право на отсрочку от мобилизации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что мужчины 40-50 лет решили получать второе или третье высшее образование, и это вопрос "морали".

Секретарь СНБО добавил, что количество тех, кто хочет получить высшее образование, якобы увеличилось "в разы" после начала полномасштабной войны.

Вас также могут заинтересовать новости: