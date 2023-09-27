Интересно, что такая ситуация для Украины, по мнению источника, имеет и положительное влияние, и отрицательное.

Кремлевского диктатора Владимира Путина не ставят в известность об истинном ходе событий войны России против Украины.

Как заявил источник украинской разведки для NV, окружение Путина скрывает правду от президента РФ.

После ряда уголовных дел против российских генералов Путину решили не докладывать о негативных новостях с поля боя.

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"Никто не осмеливается приносить ему плохие новости. Поэтому Путин не понимает реальной картины происходящего, особенно на поле боя", - рассказал источник.

Интересно, что такая ситуация для Украины, по мнению источника, имеет и положительное влияние, и отрицательное.

Что Путин знает о войне

Как сообщал УНИАН, американская и британская разведки заявляли, что Путина могли умышленно дезинформировать о ходе боевых действий в Украине, не рассказывая об истинных потерях ВС РФ и последствиях западных санкций. В США добавили, что за это могли отвечать его ближайшие советники.

А бывший командующий объединенных сил НАТО, генерал в отставке Уэсли Кларк считает, что президент РФ знает, что российские военные ему врут.

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