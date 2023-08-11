Если раньше российские захватчики за сутки могли использовать 400-500 снарядов, то сейчас этот показатель составляет до 300 снарядов.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк замечает, что количество снарядов, которые в этой зоне за сутки используют российские оккупанты, в результате ударов по логистике врага значительно уменьшилось.

В эфире телемарафона она отметила, что Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, и в их зоне ответственности она достаточно мощная.

"Сейчас характерной особенностью является то, что враг пытается держать количество обстрелов правобережья и противоположного берега Днепро-Бугского лимана на отметке 70. Но количество снарядов значительно уменьшилось", - отметила Гуменюк.

Она пояснила, что если раньше враг за сутки мог использовать 400-500 снарядов, то сейчас это уже до 300 снарядов.

"Это означает, что все же удар по логистике и по обеспечению врага достаточно результативен. И мы продолжаем эту работу", - сказала пресс-секретарь.

Гуменюк отметила, что на левом берегу, - там, где сосредоточены силы врага, - они отрабатывают пока дистанционно по позициям тяжелой артиллерии.

"И две мощные пушки были уничтожены за минувшие сутки. Снова лодка с диверсионно - разведывательной группой пошла догонять "Москву", - рассказала она и добавила, что также за минувшие сутки было уничтожено два наблюдательных, один командно-наблюдательный пункт и один пункт управления.

Так, всего за минувшие сутки на южном направлении было уничтожено 55 российских оккупантов.

Ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, ранее Гуменюк отмечала, что оккупанты подтягивают резервы на Запорожское направление для пополнения потерь, а также маневрируют имеющимися в Херсонской области, чтобы поддерживать видимость присутствия.

По ее словам, в Херсонской области Силы обороны продолжают зачищать от захватчиков полосу вдоль левого берега Днепра. В то же время враг не прекращает обстрелы Правобережья.

Гуменюк подчеркнула, что захватчики испытывают снарядный голод, но пытаются выкручиваться из этой ситуации, перетаскивать и маневрировать силами и резервами.

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