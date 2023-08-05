Несмотря на эшелонированные укрепления потери у россиян очень большие, что требует задействовать резервы.

Оккупанты подтягивают резервы на Запорожское направление для восполнения потерь, а также маневрируют имеющимися силами на Херсонщине, что поддерживать видимость присутствия. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они заняли очень глубокую и прочную оборону, но активные действия наших подразделений все же заставляют их подтягивать туда (на Запорожское направление – УНИАН) определенные резервы. Сейчас им там горячее всего", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, в Херсонской области Силы обороны продолжают зачищать от захватчиков полосу вдоль левого берега Днепра. В свою очередь враг не прекращает обстрелы Правобережья.

Видео дня

"Они испытывают снарядный голод, но пытаются выкручиваться из той ситуации, перетаскивать и маневрировать силами и резервами. Новых ударных формирований мы не наблюдаем, но маневры враг своими силами осуществляет", – сообщила Гуменюк.

Ситуация на фронте - последние новости

По данным Генштаба, в течение минувших суток на фронте произошло 36 боевых столкновений. Российские захватчики были активны на пяти направлениях - все на востоке. В свою очередь Силы обороны вели наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлении.

Как подсчитали в Генштабе, в этих боях были уничтожены более 600 российских захватчиков, а также 32 единицы артиллерии – максимальный показатель за сутки за последние три недели. Всего боевые потери противника с начала вторжения уже составили более 149 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: