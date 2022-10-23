Спасатели обезвредили четыре снаряда РСЗО, которые обнаружили на месте обстрела.

В результате вражеского обстрела Никополя (Днепропетровская область), который произошел утром 23 октября, пострадали шесть мирных жителей.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.

По его словам, ранения получили четверо мужчин и две женщины. Один пострадавший в тяжелом состоянии.

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Лукашук отметил, что из-за обстрела российских оккупантов были повреждены десять жилых домов, детсад, несколько частных предприятий, линия электропередач. Также зацепило несколько машин, в одной из которых ехали люди.

Спасатели уже обезвредили четыре снаряда РСЗО, которые обнаружили на месте обстрела.

Удары по Никополю:

Утром 23 октября российские оккупанты ударили по Никополю. В результате обстрела были ранены пять человек.

Ночью 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Тогда в городе были повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Без света остались почти тысяча семей.

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура подвергается значительным разрушениям.

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