Оккупанты обстреляли Никополь \ Фото Телеграм-канал Валентина Резниченко

Утром российские оккупанты снова ударили по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Утром россияне снова обстреляли Никопольщину. Накрыли огнем Никополь", - отметил он. 

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По предварительным данным, в результате обстрела ранены пять человек. "Двое из них ехали в машине, когда рядом с машиной разорвался российский снаряд...", - уточнил Резниченко.

Фото Телеграм-канал Валентин Резниченко

Кроме этого, в городе разбиты дома, детский сад и несколько частных предприятий.

Обстрелы Днепропетровщины

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура подвергается значительным разрушениям.

Так, ночью 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Тогда в городе были повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Без света остались почти тысяча семей.

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