Двое из них ехали в машине, когда рядом разорвался российский снаряд.

Утром российские оккупанты снова ударили по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Утром россияне снова обстреляли Никопольщину. Накрыли огнем Никополь", - отметил он.

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По предварительным данным, в результате обстрела ранены пять человек. "Двое из них ехали в машине, когда рядом с машиной разорвался российский снаряд...", - уточнил Резниченко.

Кроме этого, в городе разбиты дома, детский сад и несколько частных предприятий.

Обстрелы Днепропетровщины

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура подвергается значительным разрушениям.

Так, ночью 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Тогда в городе были повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Без света остались почти тысяча семей.

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