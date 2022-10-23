Утром российские оккупанты снова ударили по Никопольскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Утром россияне снова обстреляли Никопольщину. Накрыли огнем Никополь", - отметил он.
По предварительным данным, в результате обстрела ранены пять человек. "Двое из них ехали в машине, когда рядом с машиной разорвался российский снаряд...", - уточнил Резниченко.
Кроме этого, в городе разбиты дома, детский сад и несколько частных предприятий.
Обстрелы Днепропетровщины
Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура подвергается значительным разрушениям.
Так, ночью 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Тогда в городе были повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Без света остались почти тысяча семей.