За сутки Россия может привезти лишь на одну позицию еще плюс 150-200 новых людей, заявил замкомандира 3 ОШБр.

Количества подразделений российской армии хватило бы еще на несколько Авдеевок, заявил заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин.

"Количества подразделений РФ, которые задействовали для взятия Авдеевки, на самом деле хватило бы для захвата нескольких подобных населенных пунктов", - написал он в Telegram.

Боец заявил, что Россия действительно понесла большие потери и продолжает терять людей - это огромное количество. Однако в то же время у врага еще очень много ресурса.

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"Чтобы вы понимали - за сутки они могут привезти на одну позицию по 150-200 новых людей. Их раз***ывают, на следующие сутки они снова привозят такое же количество", - заявил Жорин.

Жорин вспомнил о тяжелой истории после Авдеевки

Ранее Жорин комментировал украинским СМИ, как может измениться поле боя после ухода нашей армии с Авдеевки. По его словам, украинцы должны готовиться к тяжелым историям. В частности, к непростым решениям - подобных приказу командования об Авдеевке.

"Мы должны быть готовы к таким не очень приятным решениям, как с Авдеевкой", - сказал он.

В то же время военный сказал, что не существует панацеи, которая могла бы одним решение изменить войну. Украина отошла от Авдеевки не только потому, что не контролировала небо, акцентировал Жорин, и объяснил свое мнение.

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