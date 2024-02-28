Захват Авдеевки позволил российским войскам надавить на позиции ВСУ.

Российские оккупанты пытаются использовать тактические возможности, которые появились после захвата Авдеевки. Они поддерживают относительно быстрый темп наступления, пытаясь продвинуться до того, как ВСУ установят более сплоченные и сложные для прохождения оборонительные линии в этом районе.

Как сообщает Институт изучения войны, захватчики временно снизили темп своих операций во время зачистки Авдеевки, но возобновили продвижение на запад и северо-запад от города.

Спикер Таврической группы войск Дмитрий Лиховой заявил 27 февраля, что оккупанты увеличили численность своих штурмовых групп с небольших групп в составе отделений до взводов и даже роты.

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"Сейчас российские войска сосредотачивают атаки к западу от Авдеевки в направлении Бердичева, Орловки и Тоненького, где украинские войска создали срочные оборонительные позиции для прикрытия своего отхода из Авдеевки и приема следующих российских наступательных операций", - отмечают аналитики.

В то же время украинские военные наблюдатели охарактеризовали укрепления Сил обороны к западу от Авдеевки как "разочаровывающие" и "проблемные". При этом российские милблогеры утверждают, что ВСУ пытаются удерживать оборонительные позиции непосредственно к западу от города. По их мнению, украинские войска сосредоточатся на оборонительной линии дальше на запад, которую защитники начали строить в ноябре 2023 года.

Легкого продвижения не будет

В Институте изучения войны отмечают, что россияне продолжают попытки наступления, чтобы лишить Сил обороны передышки, которая позволила бы Украине создать более сплоченную и труднопроходимую линию обороны в непосредственной близости от города.

"Захват Авдеевки позволил российским войскам надавить на позиции, которые украинские войска удерживали в течение более короткого периода, чем позиции в городе или дальше на запад, и российские войска, вероятно, поддерживают высокий оперативный темп, чтобы попытаться использовать эту тактическую возможность", - объясняют аналитики.

Они не исключают, что в течение ближайших недель оккупанты могут захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки. Однако их продвижение замедлит рельеф местности и водные объекты к западу от города, особенно водоем, пролегающий между Бердичевом и Семеновкой-Орловкой.

"Эта сложная местность, вероятно, ограничит дальнейшие тактические успехи россиян и позволит украинским войскам занять подготовленные оборонительные позиции, которые, вероятно, будут способствовать финальной кульминации нынешних российских наступательных усилий в этом районе, по крайней мере до тех пор, пока россияне не усилят свои атакующие элементы", - говорится в отчете ISW.

Обстановка на Восточном фронте

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что россияне официально передали ответственность за ось Донецк - Авдеевка Центральной группировке российских войск и официально передали предыдущую зону ответственности Центральной группировки войск на Лиманском направлении Западной группировке войск России.

Как добавляют в ISW, западная группировка войск РФ, взяла на себя ответственность за по крайней мере часть Лиманского направления в конце осени и в начале зимы 2023 года. Это произошло после того, как их командование перебросило основную часть соединений Центральной группировки войск с целью захвата Авдеевки в октябре 2023 года.

"Российские официальные лица недавно похвалили Центральную группировку войск за захват Авдеевки, особо отметив командующего ЦВО генерал-полковника Андрея Мордвичева, и все чаще определяют Авдеевское направление, как зону ответственности Центральной группировки войск", - добавляют аналитики.

Как указывается в отчете, ось Авдеевка-Донецк является относительно более узкой зоной ответственности по сравнению с зонами ответственности других группировок российских войск в Украине. Это свидетельствует о том, что российское военное командование, вероятно, планирует продолжать наступательные действия в районе Авдеевки в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Война в Украине - новости с Авдеевского направления

Как сообщал УНИАН, 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая два года обороняла Авдеевку, уходит на ротацию.

Заместитель командира третьей ОШБр, известной Украине последними боями за Авдеевку, предупредил: дальнейшие боевые действия будут тяжелой историей, нация должна готовиться к возможным ситуативным отступлениям.

На днях стало известно, что украинские войска отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой.

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