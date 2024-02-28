Российские оккупанты пытаются использовать тактические возможности, которые появились после захвата Авдеевки. Они поддерживают относительно быстрый темп наступления, пытаясь продвинуться до того, как ВСУ установят более сплоченные и сложные для прохождения оборонительные линии в этом районе.
Как сообщает Институт изучения войны, захватчики временно снизили темп своих операций во время зачистки Авдеевки, но возобновили продвижение на запад и северо-запад от города.
Спикер Таврической группы войск Дмитрий Лиховой заявил 27 февраля, что оккупанты увеличили численность своих штурмовых групп с небольших групп в составе отделений до взводов и даже роты.
"Сейчас российские войска сосредотачивают атаки к западу от Авдеевки в направлении Бердичева, Орловки и Тоненького, где украинские войска создали срочные оборонительные позиции для прикрытия своего отхода из Авдеевки и приема следующих российских наступательных операций", - отмечают аналитики.
В то же время украинские военные наблюдатели охарактеризовали укрепления Сил обороны к западу от Авдеевки как "разочаровывающие" и "проблемные". При этом российские милблогеры утверждают, что ВСУ пытаются удерживать оборонительные позиции непосредственно к западу от города. По их мнению, украинские войска сосредоточатся на оборонительной линии дальше на запад, которую защитники начали строить в ноябре 2023 года.
Легкого продвижения не будет
В Институте изучения войны отмечают, что россияне продолжают попытки наступления, чтобы лишить Сил обороны передышки, которая позволила бы Украине создать более сплоченную и труднопроходимую линию обороны в непосредственной близости от города.
"Захват Авдеевки позволил российским войскам надавить на позиции, которые украинские войска удерживали в течение более короткого периода, чем позиции в городе или дальше на запад, и российские войска, вероятно, поддерживают высокий оперативный темп, чтобы попытаться использовать эту тактическую возможность", - объясняют аналитики.
Они не исключают, что в течение ближайших недель оккупанты могут захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки. Однако их продвижение замедлит рельеф местности и водные объекты к западу от города, особенно водоем, пролегающий между Бердичевом и Семеновкой-Орловкой.
"Эта сложная местность, вероятно, ограничит дальнейшие тактические успехи россиян и позволит украинским войскам занять подготовленные оборонительные позиции, которые, вероятно, будут способствовать финальной кульминации нынешних российских наступательных усилий в этом районе, по крайней мере до тех пор, пока россияне не усилят свои атакующие элементы", - говорится в отчете ISW.
Обстановка на Восточном фронте
Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что россияне официально передали ответственность за ось Донецк - Авдеевка Центральной группировке российских войск и официально передали предыдущую зону ответственности Центральной группировки войск на Лиманском направлении Западной группировке войск России.
Как добавляют в ISW, западная группировка войск РФ, взяла на себя ответственность за по крайней мере часть Лиманского направления в конце осени и в начале зимы 2023 года. Это произошло после того, как их командование перебросило основную часть соединений Центральной группировки войск с целью захвата Авдеевки в октябре 2023 года.
"Российские официальные лица недавно похвалили Центральную группировку войск за захват Авдеевки, особо отметив командующего ЦВО генерал-полковника Андрея Мордвичева, и все чаще определяют Авдеевское направление, как зону ответственности Центральной группировки войск", - добавляют аналитики.
Как указывается в отчете, ось Авдеевка-Донецк является относительно более узкой зоной ответственности по сравнению с зонами ответственности других группировок российских войск в Украине. Это свидетельствует о том, что российское военное командование, вероятно, планирует продолжать наступательные действия в районе Авдеевки в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Война в Украине - новости с Авдеевского направления
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