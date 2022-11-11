Россия может использовать против Украины иранские ракеты, предупредил волонтер.

Украинскому государству грозит массированный "миксованный" удар со стороны Российской Федерации.

Противник может использовать против Украины крылатые ракеты, в частности, "Калибры", а также иранские дрони-камикадзе "Шахед", рассказал военный эксперт и волонтер Павел Нарожный в эфире телемарафона.

По его словам, возможно, враг применит даже иранские баллистические ракеты.

"Расслабляться нам точно не стоит. Нам нужно готовиться, быть готовыми к очередному массированному удару. Если он будет, он будет, скорее всего, миксованный, - то есть это будут крылатые ракеты, это будут "Калибры" по каким-то особо высокоценным целям, это будут "Шахеды"...", - полагает активист.

10 ноября спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат говорил, что противник, вероятно, сейчас накапливает запас ракет, чтобы позже бить залпом.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что у России осталось 43% от предвоенных запасов "Калибров", 45% - крылатых ракет авиационного базирования типа Х-101 и Х-555, а также 13% - баллистических ракет типа "Искандер".

Неприкосновенный запас каждого типа ракет должен составлять приблизительно 30%.

Война России против Украины - самые важные новости

В октябре РФ совершила несколько массированных ударов по территории Украины. Противник использовал ракеты и дроны-камикадзе иранского производства. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

Из-за вражеских атак повреждены ряд энергетических объектов, возникли проблемы с электроснабжением. Украине пришлось даже отказаться от экспорта электроэнергии и отключать пользователей от электроснабжения.

По состоянию на конец октября оккупанты применили против Украины почти 4,5 тыс. ракет. РФ также выпустила по нашей территории более 400 иранских беспилотников-камикадзе, большинство из них сбиты.

В начале ноября западные СМИ сообщили, что власти Ирана готовятся отправить России для использования в войне против Украины около тысячи дополнительных единиц оружия, в частности, улучшенные баллистические ракеты и ударные дроны.

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