По его убеждению, сколько дней будет длиться эта война в целом, и чем именно она для нас завершится - зависит только от нас.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что за 1000 дней полномасштабной войны было много как успехов, так и тяжелых событий.

При этом он акцентировал, что войну с Россией мы ведем сотни лет.

"Мы показали свои самые сильные стороны - умение собираться, объединяться и давать сопротивление на характере. Показали и слабые: зависимость от других, нежелание довести дело до конца, неумение подходить к проблемам системно", - написал он.

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По его убеждению, сколько дней будет длиться эта война в целом, и чем именно она для нас завершится - зависит только от нас. Он добавил:

"Чем раньше придет это осознание на уровне всего общества, тем больше шансов мы имеем завершить это в свою пользу. Еще долгое время нас ждут сложные времена, тяжелые бои и давление с разных сторон. У нас нет другого выхода и другого плана, чем быть сильными".

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты пытаются окружить Часов Яр с флангов и частично ему это удается. Об этом рассказал командир отделения 24 ОШБр Боец "Айдара" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Военный утверждает, что некоторые позиции в Часовом Яру пока не находятся под контролем ни одной из сторон.

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