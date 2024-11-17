Замкомандира 3-й ОШБр объяснил это на фоне очередной массовой ракетной атаки оккупантов.

Россия продемонстрировала "уровень своей заинтересованности" в переговорах с Украиной, совершив очередную массовую ракетную атаку по критической инфраструктуре Украины в ночь на 17 ноября, заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

"Но, уверен, это никак не повлияет на поток дебильно-оптимистических заявлений со стороны западных политиков. Во-первых, они потеряли ощущение реальности, не понимают актуальных вызовов. Во-вторых, все эти телефонные звонки или прогнозы делаются для своего электората", - написал он в Telegram.

Кроме того, по его словам, западные союзники Украины, которых он назвал "демилитаризированным толерантным Западом", практически потерял умение "использовать силу". Военный заявил, что "игра в пацифистов" в итоге повредит не только Украине, но и приведет к катастрофе во всей Европе.

Видео дня

Другие заявления Жорина

Ранее УНИАН сообщал, что Жорин объяснил, в чем проблема с украинскими фортификациями.

"В эту зиму мы входим не в лучшем положении. Было бы немного легче, если бы мы заранее занимались инженерно-фортификационными сооружениями, однако сегодня в большинстве украинский пехотинец сам вынужден создавать у себя под ногами эти фортификационные сооружения", - возмущается ветеран.

Кроме того, Жорин назвал единственную причину, по которой РФ пойдет на переговоры. По его словам, это может произойти только в том случае, если Украина капитулирует.

Вас также могут заинтересовать новости: