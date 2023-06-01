Экс-советник ОПУ предупредил об угрозе ракетных ударов.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович дал новый прогноз о завершении горячей фазы войны в Украине, предупредив, что даже после этого РФ может продолжать наносить ракетные удары и атаковать дронами украинские города.

Как заявил он на встрече в Музее еврейского народа в Тель-Авиве, россияне до февраля 2024 года попросту уже будут не способны вести оборонные операции: "По военной логике, а именно по ВВТ (вооружение и военная техника)".

"Военное планирование не позволит им двигаться дальше, чем за февраль 2024 года. Единственное, что они могут делать - призывать бесконечные массы пехоты. Но пехота против HIMARS и F-16… Поэтому: месяцев девять, и все закончится. Может быть какая-то пограничная стрельба. Потому что отсутствие российских солдат не будет означать, что они не будут стрелять по нам ракетами. Это какое-то время может продолжаться", - заявил Арестович.

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Когда закончится война в Украине - другой прогноз

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что у Вооруженных сил Украины есть все шансы закончить горячую фазу войны до осени или до конца 2023 года.

При этом он допускает несколько вариантов развития событий: быстрое освобождение территорий до конца года, затянувшаяся война и подготовка к новому наступлению весной 2024 года.

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