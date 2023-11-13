Западу пора найти в себе решимость, пишет он.

Президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену следует добиваться прекращения войны, вооружая Украину для победы, а не просто для продолжения борьбы.

Такое мнение выразил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в колонке для Telegraph. Он убежден, что Россия получает выгоду от обострения на Бижнем Востоке, поскольку оно отвлекает внимание от ее преступной войны против Украины.

"И я не верю, что это совпадение, что твердый союзник России Иран стоит за группировками, напавшими на Израиль. Возможно, никакого организованного плана в настоящее время не существует, но то, что различные злодеи мира действуют вместе, чтобы подорвать Запад и его союзников, не является простой случайностью", - добавил генерал.

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По его словам, сейчас Китай оценивает, есть ли у США, Великобритании и других западных стран политическая воля, а также военный и промышленный потенциал, чтобы помочь Украине победить Россию, ограничить распространение войны в Газе, помочь осуществить двустороннюю войну, найти государственное решение для Израиля и Палестины, удержать Иран от дальнейших ударов по силам США в Сирии и удержать Китай от агрессии против Филиппин или Тайваня.

Ходжес убежден, что Штаты должны отправить Украине ракеты ATACMS с унитарной боеголовкой дальностью 300 км для уничтожения российских военно-морских, авиационных и логистических объектов в Крыму, что сделает полуостров непригодным для войск РФ.

После этого Германия может решиться поставить Украине ракеты Taurus дальностью 500 км, которые "придадут решающий потенциал" по уничтожению российских штабов, артиллерии и логистики. Кроме того, "взятие на себя обязательств по достижению украинской победы" ускорит поставку Украине истребителей F-16, считает он.

"Когда вся оккупированная украинская территория окажется под прицелом Зеленского, Керченский мост будет разрушен, а западная авиация будет вооружена должным образом, Украина сможет дойти до Азова и отрезать половину российской армии вторжения. После этого бороться за Донбасс было бы бессмысленно: все было бы готово для победы и восстановления Украины", - пишет он.

Ходжес отметил, что использование ВСУ оружия дальнего радиуса действия от Великобритании и Франции продемонстрировало, что Россия не готова ответить на это ядерным ударом.

"Западу пора найти в себе решимость. Война России против Украины - результат неудачного сдерживания со стороны Запада. Путин был уверен, что, исходя из нашей прошлой истории и нежелания жестко ответить на его предыдущую агрессию, мы не предпримем ничего действенного, и поэтому в феврале 2022 года он начал свое широкомасштабное вторжение в Украину. Если мы снова проявим слабость, то, возможно, пригласим Китай совершить аналогичный просчет, который может привести к гораздо более серьезному конфликту, чем тот, что происходит сейчас", - подчеркнул генерал.

Поставки ATACMS Украине

Как известно, Украина долгое время призывала Вашингтон передать войскам ракеты большой дальности. Белый дом отказывал.

Этой осенью стало известно, что первые ракеты уже попали на фронт, главнокомандующий Валерий Залужный показал их первые пуски.

В СМИ появилась информация, что теперь группа республиканцев призывает Джо Байдена передать Украине ракеты ATACMS с большим радиусом действия.

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