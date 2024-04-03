Также военный рассказал о контингенте, который воюет со стороны вражеской армии.

На Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать российских оккупантов в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное, что в Донецкой области. Сейчас там продолжается оборона, а иногда и контрнаступление. Об этом "Суспільне. Студия" заявил офицер Легиона Свободы Сергей Воронов.

Он отметил, что сейчас Новопавловское направление является одним из самых ожесточенных на фронте, ведь армия РФ постоянно без остановок штурмует несколько населенных пунктов.

"Это касается Новомихайловки, Георгиевки, которая стоит фактически на пути в сторону Курахово. Также это Невельское, Красногоровка, которые штурмуют с юга. Это так же касается Первомайского, где без остановки круглосуточно россияне проводят штурмовые действия. Однако Силы обороны активно применяют в том числе контратаки для того, чтобы задавать как можно больше потерь россиянам и не допускать потерь тех или иных позиций", - отметил военный.

Сергей Воронов рассказал, что захватчики продолжают использовать тактику работы "двойками", а именно разбегаются по два человека и пытаются незаметно пройти мимо позиции ВСУ.

"Эта тактика очень эффективна и очень широко используется россиянами, в частности, возле населенных пунктов. Из того, что осталось от населенных пунктов, поскольку сами населенные пункты фактически стерты полностью. Они активно используют эту тактику, однако такого большого результата им она пока не приносит", - добавил офицер.

По его словам, сейчас на этом направлении со стороны РФ воюет разнообразный военный контингент.

"Там очень разнообразный контингент сейчас: от кадровых военных и до "ДНРовских" подразделений, которые так или иначе мотивированы и воюют с 2014 года. Из таких крупнейших, могу сказать, что там "Оплот", "пятнашка", "ДНРовское" подразделение теробороны, ну и очень-очень много кадровых военных, как раз там в том числе мотострелковых полков и бригад, которые стоят сегодня по ту линию фронта", - рассказал он.

В то же время военнослужащий подчеркнул, что есть ситуации, когда в плен сдаются остатки тех подразделений, которые были разбиты на поле боя. Такие оккупанты не хотят воевать, из-за чего и сдаются в плен украинским воинам.

"Здесь встречаются мобилизованные, которых просто военкоматы мобилизовали, встречаются те, которые пришли за деньги воевать, также очень много встречаются тех, которые хотели просто выйти из тюрьмы. Вот и вся мотивация навязывания так называемого "русского мира" на украинской земле", - подытожил офицер, отвечая на вопрос о мотивации российских солдат.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, в районе Крынок россияне изменили тактику штурмов. По информации Сил обороны юга Украины, на Ореховском направлении захватчики совершили четыре штурма, однако безуспешно. В то же время на левом берегу Днепра, что в Херсонской области, армия РФ немного изменила тактику своих действий и пыталась атаковать украинских военных большим количеством мелких штурмовых групп.

В то же время офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк заявил, что российские оккупанты продолжают наступать на украинские позиции, тем самым пытаясь подойти к Часовому Яру.

"У них есть приказ: взять город Часов Яр. Основные усилия на Бахмутском направлении они направили именно на этот город. Ведь взятие Часового Яра позволит им установить огневой контроль над Константиновкой, частично даже над Краматорском. Это господствующая высота в этом регионе и взятие Часового Яра даст им огромное преимущество. Но украинские войска не покидают своих позиций, почти все штурмовые действия россиян не имеют полного успеха. То есть украинские войска довольно успешно сдерживают нашествие россиян", - отметил он.

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