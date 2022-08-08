Девушка родом из Алчевска, который оккупирован с 2014 года. По ее словам, в этой войне победой она будет называть сценарий, при котором будут деоккупированы все захваченные РФ территории.

Боец 130-го батальона теробороны Киева с позывным "Кнопа" сейчас обороняет нашу страну на Харьковщине.

В эфире ТСН она рассказала, с чего начался ее путь на войне и как она встала на оборону одной из самых горячих точек фронта - Харьковской области.

Девушка поделилась, что она пошла на войну сразу в день полномасштабного вторжения РФ. Говорит, что 24 февраля ехала на работу, когда узнала, что Путин начал широкомасштабную войну против нашей страны. Тогда же она решила вступать в ТрО.

"Кнопа" рассказала, что попала в ряды Терробороны благодаря тому, что она приехала в военкомат сразу утром 24-го февраля.

"Когда мне дали первый раз в руки автомат, я даже не знала, как его правильно взять. Дали боекомплект... Опыта у меня вообще не было... Сейчас я главный сержант взвода. Я стреляю из автомата, РПГ, АГС", - поделилась боец.

Именно из-за невысокого роста "Кнопа" получила свой позывной. Поэтому ведущие спросили ее, были ли у нее проблемы с военной формой. На что она ответила, что большой размер формы можно "подправить" с помощью специальных липучек. Единственная проблема пока - у нее нет тактических перчаток, ведь до сих пор не нашли таких на ее маленькую руку.

Ранее сообщалось, что бразильская модель и снайпер Талита ду Вале погибла в результате ракетного обстрела по Харькову. Прошло всего три недели, как она вступила в ряды ВСУ, чтобы уничтожать российских оккупантов.

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