Боец 130-го батальона теробороны Киева с позывным "Кнопа" сейчас обороняет нашу страну на Харьковщине.
В эфире ТСН она рассказала, с чего начался ее путь на войне и как она встала на оборону одной из самых горячих точек фронта - Харьковской области.
Девушка поделилась, что она пошла на войну сразу в день полномасштабного вторжения РФ. Говорит, что 24 февраля ехала на работу, когда узнала, что Путин начал широкомасштабную войну против нашей страны. Тогда же она решила вступать в ТрО.
"Кнопа" рассказала, что попала в ряды Терробороны благодаря тому, что она приехала в военкомат сразу утром 24-го февраля.
"Когда мне дали первый раз в руки автомат, я даже не знала, как его правильно взять. Дали боекомплект... Опыта у меня вообще не было... Сейчас я главный сержант взвода. Я стреляю из автомата, РПГ, АГС", - поделилась боец.
Именно из-за невысокого роста "Кнопа" получила свой позывной. Поэтому ведущие спросили ее, были ли у нее проблемы с военной формой. На что она ответила, что большой размер формы можно "подправить" с помощью специальных липучек. Единственная проблема пока - у нее нет тактических перчаток, ведь до сих пор не нашли таких на ее маленькую руку.
Ранее сообщалось, что бразильская модель и снайпер Талита ду Вале погибла в результате ракетного обстрела по Харькову. Прошло всего три недели, как она вступила в ряды ВСУ, чтобы уничтожать российских оккупантов.