По словам россиян, у северокорейцев "мало теории, но много практики".

Пленные российские солдаты недовольны северокорейскими военными, которые участвуют в войне РФ против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в Силах обороны.

Так, пленные рассказали о дерзком и безрассудном поведении корейцев. Один из них отметил, что военных КНДР содержат и обучают отдельно от российских, при этом у солдат КНДР "мало теории, но много практики", хотя у северокорейцев "те же самые блиндажи, но расположены отдельно".

"Увидел второй раз я их уже на передовой, когда они воевали. Много было убитых среди них, много раненых и еще больше живых. Люди они дерзкие, могут отобрать автомат у обычного солдата", - рассказал россиянин.

Как отметил россиянин, военных КНДР бросают первыми в бой, а за ними идут солдаты РФ:

"Говорят, что они "без головы", что им наплевать, куда идти и чего идти, сумасшедшие товарищи".

По словам оккупанта, был случай, когда корейцы открыли огонь по россиянам во время выдвижения на позиции. В другом эпизоде военный КНДР прострелил ноги своим "собратьям".

"Знаю, что питаются они хорошо. Если они едят сырокопченую колбасу, то самое вкусное, что мы ели - гречневая каша. Да, им все поставляют, у них амуниция вся, оружие другое, у всех "двенадцатые" "калаши", винтовки, пулеметы, а у нас только АК-47", - сказал пленный.

Другой россиянин рассказал, что впервые встретил северокорейских солдат на полигоне "Постоялые Дворы" в Курской области. По его словам, там было около 700 корейцев. Он подтвердил слова другого оккупанта о легкомысленном обращении с оружием со стороны солдат КНДР и добавил, что один из северокорейцев на полигоне прострелил ноги своим соотечественникам, в другом случае "пуля прилетела в живот инструктору".

Оккупанты также жалуются на языковой барьер и недоразумения с солдатами КНДР.

Участие солдат КНДР в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, издание The Times узнало подробности массовой атаки солдат КНДР в Курской области. По словам журналистов, северокорейцы были выброшены на нейтральную территорию, не имея ни "прикрытия темноты", ни "беспокойства своих генералов".

Одетые в зеленую форму российской армии, корейцы не пытались искать укрытие, и их быстро заметил украинский беспилотник.

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