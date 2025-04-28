Иван Тимочко говорит, что это политическое решение.

Северокорейские войска, которые воюют на стороне РФ, имеют целью не защитить Москву, а подготовиться к собственной войне.

Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Признание присутствия войск КНДР в России - это политическое решение. Россия сумела подписать на кровь северокорейского диктатора. Сейчас все знают, что в России есть единственный диктатор на европейском континенте, против которого возбуждено производство на уровне международных судов. Таким образом Путин пытается размыть свою ответственность", - сказал Тимочко.

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В то же время он добавил, что такое признание имеет определенный смысл и для Северной Кореи. По словам Тимочко, Ким Чен Ын таким образом хочет заявить о своей готовности стать милитаристским диктатором в своем регионе.

"Он демонстрирует, что готов брать на себя ответственность за преступления. А значит, он демонстрирует, что готов нарушать все международные договора и соглашения. То есть он таким образом хочет заявить свою претензию на мировую геополитику. И представить, что у него уже есть количество войск обученных и готовых проводить боевые действия по современным условиям и тактикам", - добавил Тимочко.

Участие бойцов КНДР на стороне РФ

Накануне в России официально признали, что военные КНДР участвовали в войне против Украины в Курской области. Путин лично поблагодарил Ким Чен Ына за отправку войск.

Тем временем в КНДР также подтвердили участие своей армии в войне против Украины. Там заявили, что развертывание солдат в Курской области произошло в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.

На эти заявления отреагировали в том числе и в США. В Госдепартаменте призвали Северную Корею забрать свои войска из России, а РФ - прекратить любую поддержку КНДР.

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