Соединенные Штаты призвали КНДР забрать свои войска из России.

В Госдепартаменте США призвали Северную Корею забрать свои войска из России, а РФ - прекратить любую поддержку КНДР. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Отмечается, заявление пресс-секретаря ведомства появилось через несколько часов после того, как стало известно, что Центральное телеграфное агентство КНДР впервые подтвердило развертывание своих войск на стороне России в войне против Украины.

В Госдепе, в частности, отметили, что "третьи страны, такие как КНДР", которые участвуют в российско-украинской войне, "несут ответственность".

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"Мы обеспокоены прямой вовлеченностью КНДР в войну. Развертывание военных сил КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны прекратиться", - цитирует агентство чиновника.

Спикер добавил, что обучение северокорейских солдат Россией нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Официальное признание участия КНДР в войне с Украиной на стороне РФ

Как сообщал ранее УНИАН, в Северной Корее впервые официально подтвердилиучастие своих войск в войне Российской Федерации против Украины. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что развертывание солдат в Курской области произошло согласно договору о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой. Приказ о развертывании войск отдал северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов признал заслуги северокорейских солдат в якобы "освобождении" Курской области, а российский диктатор Владимир Путин заявил о "полном провале авантюры" Украины, огромных потерях ВСУ, а также о созданных условиях для дальнейших действий российских войск "и на других важнейших участках фронта".

Впоследствии спикер МИД РФ Мария Захарова пояснила, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курской области согласно четвертой статье договора "О всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между РФ и КНДР. Кроме того, Захарова выразила уверенность в том, что связи между их странами в дальнейшем только укрепятся и будут развиваться "в соответствии с договоренностями".

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