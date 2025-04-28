Российский диктатор подчеркнул, что бойцы из КНДР "с честью и доблестью выполнили свой долг".

Российский диктатор Владимир Путин поблагодарил за помощь северокорейским военным, которые участвовали в боевых действиях в Курской области. Об этом сообщают российские СМИ.

"Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые бок о бок с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную. Они с честью и доблестью выполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой", - сказал президент РФ.

Он добавил, что российский народ "никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа" и всегда будет чтить "корейских героев, отдавших жизнь за Россию".

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"Высоко это ценим и искренне благодарны лично председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР", - цитируют СМИ Путина.

Официальное признание участия КНДР в войне с Украиной на стороне РФ

Как писал ранее УНИАН, в Северной Корее впервые официально подтвердилиучастие своих войск в войне Российской Федерации против Украины. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что развертывание солдат в Курской области произошло согласно договору о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой. Приказ о развертывании войск отдал северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов признал заслуги северокорейских солдат в якобы "освобождении" Курской области, а российский диктатор Путин заявил о "полном провале авантюры" Украины, огромных потерях ВСУ, а также о созданных условиях для дальнейших действий российских войск "и на других важнейших участках фронта".

Впоследствии спикер МИД РФ Мария Захарова пояснила, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курской области согласно четвертой статье договора "О всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между РФ и КНДР. Кроме того, Захарова выразила уверенность в том, что связи между их странами в дальнейшем только укрепятся и будут развиваться "в соответствии с договоренностями".

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