Петр Фиала заверил в дальнейшей помощи Украине и отметил, что поддержка чешским обществом украинцев не ослабнет.

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко встретился с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой в Праге. Обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины в экономической, гуманитарной и военной сферах.

Об этом сообщает сайт КГГА.

"Мы благодарны Чехии, которая сегодня председательствует в Евросоюзе, за поддержку европейских стремлений Украины и за всю ту помощь, которую вы оказываете. Благодарны и за отношение к украинцам – ваше государство предоставило временное убежище 460 тысячам украинских граждан, которые спасались от войны. Мы это ценим. Мы сегодня боремся и за свободу каждого европейца, на самом деле. Не стоит полагать, что Россия остановится, если завоюет Украину. Это не так. Поэтому единство цивилизованного мира вокруг Украины – залог мира во всей Европе", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Петр Фиала заверил в дальнейшей помощи Украине и отметил, что поддержка чешским обществом украинцев не ослабнет. Хотя Россия и пытается давить на общественное мнение европейских стран высокими ценами на энергоресурсы, массированной пропагандой.

"Чехия с самого начала агрессии России – с 2014 года – понимала, что поддерживать Украину надо всеми силами. Потому что Путин пойдет дальше. И это не преувеличение, что вы сражаетесь сегодня и за нас – европейцев. А мы должны выдержать этот сложный период, который нас ждет зимой, и дальше вам помогать", – подчеркнул премьер Чехии.

Как сообщалось, Виталий Кличко во время визита в Прагу принял участие в заседании бюро Европейского комитета регионов, где обсуждалась тема восстановления Украины. В ходе заседания Кличко был награжден почетным сертификатом члена Европейского комитета регионов.

Также Виталий Кличко выступил в резиденции мэра Праги перед постоянными представителями (послами) 27 стран-членов ЕС при Евросоюзе.