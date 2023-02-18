Речь идет о поставках БПЛА фирмы DJI. В Пентагоне опасаются, что Китай может собрать разведданные с украинского фронта, чтобы применить их в свою пользу.

Китай продолжает тайно поставлять свои дроны Российской Федерации, используя для этого фирмы-посредники и страны Персидского залива.

Речь идет о передаче БПЛА DJI, которыми также пользуются украинские военные на фронте. Журналисты The Wall Street Journal получили доступ к соответствующим таможенным документам и выяснили, что часть дронов Россия получает непосредственно от российских дистрибьюторов, которые сотрудничают с DJI, другая часть БПЛА перевозится для армии РФ через Объединенные Арабские Эмираты.

Издание подчеркивает, что успешность такой схемы свидетельствует о слабости западных санкций в отношении РФ, ведь поставки из ОАЭ Москва оплатила через свой государственный банк "Сбербанк", находящийся под санкциями.

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По данным WSJ, такое сотрудничество РФ и Китая вызывает беспокойство в Министерстве обороны США. Пентагон считает, что применение китайских дронов россиянами в боевых действиях с ВСУ может не только усилить возможности оккупантов, но и позволить Пекину получать разведданные, которые не предназначены для Китая.

В этом контексте Пентагон опасается, что информация об эффективности дронов на поле боя может повысить готовность Пекина к войне с США.

Китай готовится к войне с США

Недавно опасения США по поводу возможной войны с Китаем усилились на фоне переизбрания китайского лидера Си Цзиньпина на третий срок и слухов о намерении Китая захватить Тайвань, который находится под официальной протекцией Америки.

Ранее высокопоставленный генерал американских ВВС сообщил в своей тайной записке американскому военному руководству, что Пекин может начать открытие боевые действия против США уже в 2025 году. Он заявил, что скорее всего лидер КНР Си Цзиньпин воспользуется "рассеянностью" Америки на фоне президентских выборов, которые должны состояться в 2024 году.

На данный момент США обеспокоены, что Китай также может воспользоваться войной Украины с РФ для того, чтобы начать свою эскалацию против США. Буквально сегодня вице-президент США Камала Харрис предостерегла Китай от помощи России летальным оружием.

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