По словам Юрия Игната, сейчас россияне восстанавливают свой критический запас, "чтобы угрожать странам НАТО и другим врагам".

Россия сейчас не просто накапливает ракеты, она восстанавливает свой стратегический запас. И на данный момент у нее гораздо меньше ракет, чем было в прошлом году перед началом атак на энергосистему Украины. Такое заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

"За полгода атак на энергетику (с 9 сентября по 12 марта) мы сбили 750 крылатых ракет, а запущено было около 1100. Плюс они оставили себе в запасах 30%. То есть у них было примерно только 1600 крылатых ракет на сентябрь прошлого года. Сейчас у них и "Кинжалов", и "Искандеров" обоих типов, и Х-22, и "Калибров", и Х-101, и Х-555 вместе 870", - сказал он.

Потому, по подсчетам Игната, сейчас у РФ ракет меньше.

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"Они не просто накапливают ракеты - они восстанавливают свой стратегический запас. Ведь большинство тех ракет, о которых мы с вами говорим, являются еще и носителями тактического ядерного оружия. Им этот критический запас необходимо иметь, чтобы угрожать странам НАТО и другим их врагам", - добавил спикер ВС ВСУ.

При этом Игнат отметил, что уже сейчас россияне делают упор (и продолжат в дальнейшем) на запуск дронов Shahed во время атак:

"За тот период атак на энергетику дронов было выпущено столько же - более 1000 и до 750 было уничтожено. Сейчас ситуация у россиян другая - у них есть возможность и производить, и получать от Ирана больше дронов".

Вместе с тем спикер ВС ВСУ согласился, что удары РФ будет наносить комбинированные.

Сколько ракет накопила Россия - данные ГУР

Напомним, в начале ноября в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что у России имеется в наличии более 800 ракет.

В частности речь шла о таких запасах: 165 КРМБ "Калибр"; 160 Х-101/555/55; 290 модификаций "Искандер"; 80 Х-47М2 "Кинжал"; 150 ракет Х-22/32.

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